Более 60% от всех участников голосования по Конституции в Екатеринбурге проголосовали за внесение поправок в основной закон страны, сообщил URA.RU источник в администрации города. Однако другой источник среди политтехнологов заявил, что не владеет информацией, что на участках проводились экзитполы.
В данных экзитполов учитывается информация от избирателей, проголосовавших на досрочном голосовании, которое проводилось с 25 июня, пояснил собеседник информагентства. «Опрос проголосовавших проводили сотрудники ФСО», — пояснил источник.
По словам второго источника URA.RU, ему не известно, что на выходе с участков сотрудники ФСО проводили опросы. При этом сотрудники спецслужб часто говорят о проводимых экзитполах, однако их реальную работу на участках «толком никто не видел», пояснил собеседник издания.
Всего в Екатеринбурге проголосовали уже 38% избирателей. По итогам досрочного голосования к вечеру 30 июня явка в городе составила 27,4%,, а в области — 38,95%. Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил URA.RU, что надеется перешагнуть порог явки в 35%.
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