30 июня 2020

Известны первые результаты голосования в Екатеринбурге. Опрос проводили спецслужбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ. Тюмень, голосование, голосование за конституцию
В Екатеринбурге проголосовали 38% избирателей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Более 60% от всех участников голосования по Конституции в Екатеринбурге проголосовали за внесение поправок в основной закон страны, сообщил URA.RU источник в администрации города. Однако другой источник среди политтехнологов заявил, что не владеет информацией, что на участках проводились экзитполы.

В данных экзитполов учитывается информация от избирателей, проголосовавших на досрочном голосовании, которое проводилось с 25 июня, пояснил собеседник информагентства. «Опрос проголосовавших проводили сотрудники ФСО», — пояснил источник.

По словам второго источника URA.RU, ему не известно, что на выходе с участков сотрудники ФСО проводили опросы. При этом сотрудники спецслужб часто говорят о проводимых экзитполах, однако их реальную работу на участках «толком никто не видел», пояснил собеседник издания.

Всего в Екатеринбурге проголосовали уже 38% избирателей. По итогам досрочного голосования к вечеру 30 июня явка в городе составила 27,4%,, а в области — 38,95%. Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил URA.RU, что надеется перешагнуть порог явки в 35%.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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