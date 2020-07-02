Чиновники Екатеринбурга не стали дожидаться результатов голосования и разъехались по домам Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский по окончании голосования по поправкам в Конституцию РФ провел два совещания (одно — в 21:00 с главами районов и вице-мэрами, второе — только с замами), на которых лишь поблагодарил чиновников за работу на плебисците. Также мэр анонсировал разбор полетов с главами районов, намеченный на вторую половину 2 июля.

«Он отметил, что явка в 45% — это историческое достижение для Екатеринбурга и всем сказал „спасибо“. Завтра работа районов будет разбираться более детально», — поделился с URA.RU глава одного из районов. После совещания с районами мэр увел замов на разговор в более узком составе. О чем они говорили, неизвестно, однако источник URA.RU в «сером доме» отметил, что вице-мэры «разъехались по домам в хорошем настроении».

По мнению инсайдера, символично, что радость от победы (именно так мэр воспринимает итоги голосования на территории города) Высокинский разделил со своими заместителями в кабинете бывшего идеолога старой городской команды Сергея Тушина (который сейчас занимает помощник Высокинского Олег Кудрин).

По окончании совещаний Высокинский уехал из администрации — скорее всего, в резиденцию губернатора. Сейчас в мэрии остались только два зама — Екатерина Куземка, отвечавшая за мобилизацию горожан на участки, и руководитель аппарата Илья Захаров, курирующий оргвопросы плебисцита. Оба были недоступны для комментариев. Также в мэрии сейчас работают руководитель горизбиркома Вадим Антошин и начальник департамента общественных связей Марина Леонова.

Как писало URA.RU, на голосовании по поправкам в Конституцию в Екатернибурге явка составила порядка 45%. Это ниже показателей в целом по Свердловской области (более 50%). Ранее URA.RU писало, что низкие результаты Екатеринбурга могут быть оценены областными властями как неэффективность действующей управленческой команды. В связи с этим вероятен сценарий со скорой отставкой главы города.