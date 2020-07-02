В Челябинской области обозначилось плато по заражениям COVID-19

Ситуация с распространением инфекции остается контролируемой Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области на утро 2 июля произошло 7859 случаев заражения коронавирусом, выявлено 135 новых заболевших, сообщили URA.RU в региональном штабе по борьбе с инфекцией. Накануне положительные диагнозы на COVID поставили 139 южноуральцам. Заражения идут на спад уже вторую неделю подряд.

«С начала пандемии в области подтвердились 7859 случаев заражения, на данный момент лечатся 3220 человек, — пояснили в оперштабе. — Умерли трое: 58-летний мужчина с острым лейкозом, 53-летняя женщина с ишемической кардиомиопатией и 79-летняя пациентка с диабетом и гипертонией. Для всех трех погибших COVID был сопутствующим заболеванием». Выздоровели за сутки 65 жителей области, а с начала пандемии — 4444 человека.

Действующий в регионе режим самоизоляции продлен до 12 июля. По-прежнему запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и общественном транспорте нудно носить маские. При этом глава региона Алексей Текслер 29 июня ослабил карантин, разрешив работу фитнес-центров, летних кафе и уличных веранд — одно из заведений он с женой посетил 1 июля.

С сегодняшнего дня в обычном режиме работают детсады (необходима справка о неконтактности ребенка с ковидными больными). С 6 июля начнут поэтапно открываться детские оздоровительные лагеря.