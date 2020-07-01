Тюмень приблизилась к продлению карантина

Количество заболевших COVID-19 в Тюменской области остается стабильно высоким Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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За последние сутки в Тюменской области COVID-19 был диагностирован у 68 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Уровень заболеваемости в регионе остается стабильно высоким. Из-за этого режим повышенной готовности там могут продлить уже в ближайшее время.

«Тюменская область — 68 (случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки)», — указано в сообщении федерального оперштаба. Всего с начала пандемии заболевание подтвердилось у 3155 тюменцев.

Из-за пандемии коронавируса жители Тобольска обратились к властям с просьбой не открывать летние лагеря для детей. Тоболяки опасаются, что это может сказаться на COVID-19 обстановке в регионе.

Ранее агентство писало о том, что власти Тюменской области продлили карантин до 5 июля, но смягчили его условия. В регионе снова открылись ТРЦ, фитнес-центры и рестораны (разрешено работать в режим летних веранд). Тюменцам снова можно посещать парки, скверы и набережную реки Тура.