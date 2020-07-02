Коронавирус в России вновь набирает обороты

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Россияне продолжают болеть коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в России заболели коронавирусом 6760 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По информации штаба, за сутки в РФ скончались 147 заболевших коронавирусом. «За сутки в России полностью выздоровели 6 047 человек», — уточняет оперштаб.

Если говорить о заболевших, то по их количеству вновь на первом месте Москва — там коронавирус подтвердился у 662 горожан. На втором — Московская область (+317). На третьем — ХМАО (266). В Свердловской области, поданным штаба, заболели 244 человека. В ЯНАО — 197. В Челябинской области — 134. В Тюменской области — 76. В Пермском крае — 58. В Курганской области — 40. Кроме того, ЯНАО вошел в топ-10 отечественных регионов с самым большим коэффициентом распространения коронавируса. Он занимает там пятую позицию после Калмыкии, Крыма, Магаданской и Мурманской областей.

Ранее, 1 июля, число заболевших в России за сутки было иным. Оно составило 6566.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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