Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок в Конституцию

Не забыл президент и тех, кто проголосовал против Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за одобрение иницированных им поправок в Конституцию. Президент отметил «поддержку и доверие» каждого одобрившего поправки жителя страны.

«Мы должны сделать все, чтобы оправдать доверие граждан», — заявил он в ходе совещания в режиме видеотрансляции. Это первое совещание президента после принятия поправок в Конституции.

По словам Путина, в настоящее время страна переживает стадию становления и многое только предстоит сделать. В заключение глава государства высказался и по поводу проголосовавших против поправок в Конституцию. «Понимаю и тех, кто проголосовал против, у нас много нерешенных проблем, это правда», — завил он.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ, завершившееся во всех регионах страны в минувшую среду, по мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, стало референдумом доверия россиян к Владимиру Путину. На прошедшем голосовании президент получил больше голосов (57,7 млн, 52,95% от общего количества избирателей), чем на выборах в 2018 году.

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