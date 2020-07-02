В думе Челябинска появится новая оппозиция

Сергей Селещук создаст в думе Челябинска новую фракцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В гордуме Челябинска появится новая депутатская фракция. Об этом URA.RU сообщил источник в думе. В новое депутатское объединение «Партии Роста» войдут Сергей Селещук и Иван Клушин, покинувшие ряды «Единой России». По словам собеседника агентства, новая фракция будет выступать в оппозиции к «ЕР».

«Селещук покинул фракцию еще в декабре. Сразу после того, как его исключили из партии. Клушин недавно вышел из „ЕР“ и вступил в „Партию Роста“, — рассказал URA.RU источник. — Теперь они с Селещуком создадут фракцию Партии Роста. Возможно, это произойдет к концу августа, когда будет очередная сессия».

Во фракции «ЕР» URA.RU сообщили, что заявления от Клушина еще не поступало, но он действительно вышел из «Единой России». Получить комментарий Клушина и Селещука не удалось.

Сейчас фракций в думе, в состав которой входит 49 депутатов, три. Самая многочисленная — «Единая Россия». Шесть депутатов входят в фракцию «Справедливой России» и один в КПРФ. Селещука исключили из «ЕР» после ареста экс-мэра Челябинска Тефтелева, когда выяснилось, что именно он дал ему взятку.

Селещук и его соратники по Курчатовскому райсовету вступили в «Партию Роста» и выдвинулись в ЗСО. Партийные списки возглавил лидер партии, российский бизнес-омбудсмен Борис Титов. Клушин выдвигаться в заксобрание не стал.