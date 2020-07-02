ФСБ изъяла дело об аварии с участием пьяного жителя ЯНАО

В аварии по вине пьяного водителя пострадали четыре человека (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело о ДТП в Ишиме Тюменской области, которое якобы совершил нетрезвый житель ЯНАО, изъяли представители ФСБ. Об этом URA.RU сообщили осведомленные источники. Причина не раскрывается, однако предполагается, что это связано с работой основного фигуранта.

«Дело изъято сотрудниками ФСБ без указания причин», — рассказал собеседник агентства. В Ишимском горсуде по телефону отказались комментировать ситуацию, в организацию был направлен официальный запрос.

Связаться с пресс-службой РУ ФСБ по Тюменской области не удалось. Телефон для связи с сотрудником, уполномоченным давать комментарии, оказался выключен.

Между тем, источники в правоохранительных органах утверждают: гражданин, о котором идет речь, в ФСБ уже не работает. «Он был уволен со службы в 2014 году, говорят, что не сам, а по настоянию руководства, — сообщил инсайдер. — На данный момент есть информация, будто он трудоустроен в службе безопасности одного из крупных предприятий ТЭК в Новом Уренгое».

Если принять во внимание ранее изложенную в СМИ версию, будто гражданин находится в резерве ФСБ, становится понятной причина опеки над ним со стороны компетентных органов. По закону офицеры госбезопасности, состоящие в так называемом аппарате прикомандированных сотрудников (АПС), могут направляться на предприятия и организации независимо от форм собственности и с согласия их руководителей.

Громкое ДТП, о котором идет речь, произошло 28 июня в Ишиме. Житель ЯНАО, приехавший на проводы своего родственника в армию, будучи пьяным и управляя автомобилем Mercedes, столкнулся с другими машинами. Одну из них от удара отбросило на тротуар.

В результате аварии пострадали четверо пешеходов, одна женщина получила тяжелые травмы. Ранее стало известно, что суд не стал арестовывать виновника ДТП.