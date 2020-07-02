Сотрудник ФСБ из ЯНАО, устроивший пьяное ДТП, остался на свободе

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По информации СМИ, 42-летний водитель не пытался затормозить или уйти от столкновения, так как был сильно пьян. В Ишим он якобы приехал из Нового Уренгоя на проводы в армию своего родственника.

В результате аварии 28 июня пострадало четыре пешехода, на которых машину отбросило при столкновении, сообщает телеканал 360 . Травмы одной из пострадавших характеризуются врачами как тяжелые.

В РУ ФСБ по Тюменской области пока не подтверждают, что ДТП мог совершить их сотрудник. Контактный телефон представителя пресс-службы оказался выключен.

В суде Ишима агентству по телефону сообщили, что уголовное дело о ДТП с пострадавшими от 28 июня «только поступило». От дальнейших подробностей собеседники в коллегии по уголовным делам отказались.

«Суд <…> отказал в мере пресечения „содержание под стражей“ в отношение силовика с Нового Уренгоя, который, находясь в стельку пьяный протаранил на „Мерседесе“ толпу у военкомата и покалечил несколько человек», — написал блогер «ВКонтакте». Воронин предположил, что судьи «решили не волновать высокопоставленного гостя», несмотря на тяжелые травмы пострадавших.

Городской суд Ишима (Тюменская область) не стал заключать под стражу виновника ДТП, совершенного 28 июня, сообщил в социальных сетях местный блогер Владимир Воронин. По информации источников URA.RU, за рулем машины находился нетрезвый сотрудник ФСБ из Нового Уренгоя (ЯНАО).

В результате столкновения были госпитализированы четверо пешеходов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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