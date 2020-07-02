Сотрудник ФСБ из ЯНАО, устроивший пьяное ДТП, остался на свободе

Городской суд Ишима (Тюменская область) не стал заключать под стражу виновника ДТП, совершенного 28 июня, сообщил в социальных сетях местный блогер Владимир Воронин. По информации источников URA.RU, за рулем машины находился нетрезвый сотрудник ФСБ из Нового Уренгоя (ЯНАО).
«Суд <…> отказал в мере пресечения „содержание под стражей“ в отношение силовика с Нового Уренгоя, который, находясь в стельку пьяный протаранил на „Мерседесе“ толпу у военкомата и покалечил несколько человек», — написал блогер «ВКонтакте». Воронин предположил, что судьи «решили не волновать высокопоставленного гостя», несмотря на тяжелые травмы пострадавших.
В суде Ишима агентству по телефону сообщили, что уголовное дело о ДТП с пострадавшими от 28 июня «только поступило». От дальнейших подробностей собеседники в коллегии по уголовным делам отказались.
В РУ ФСБ по Тюменской области пока не подтверждают, что ДТП мог совершить их сотрудник. Контактный телефон представителя пресс-службы оказался выключен.
В результате аварии 28 июня пострадало четыре пешехода, на которых машину отбросило при столкновении, сообщает телеканал 360. Травмы одной из пострадавших характеризуются врачами как тяжелые.
По информации СМИ, 42-летний водитель не пытался затормозить или уйти от столкновения, так как был сильно пьян. В Ишим он якобы приехал из Нового Уренгоя на проводы в армию своего родственника.
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