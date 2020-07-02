В РПЦ назвали ответственных в деле схиигумена Сергия

Московский патриархат не собирается вмешиваться в дело схиигумена Сергия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в курсе ситуации вокруг создателя Среднеуральского женского монастыря, опального схиигумена Сергия (Романова). Однако разбираться в деле предстоит епархии. Об этом заявил врио руководителя пресс-службы патриарха Владимир Легойда.

«Я не могу не следить за этой историей. Патриарх, естественно, тоже в курсе, — заявил в эфире радио „Комсомольская правда“ Легойда. — Но это епархиальный вопрос и сейчас идет епархиальный суд». Как отметил пресс-секретарь патриарха, в ближайшие дни епархиальный суд вынесет свое решение, однако предвосхищать его не стоит. При этом в Москве, как и в Екатеринбургской епархии, надеются, что схиигумен Сергий раскается и исправится.

Ранее URA.RU писало, что Екатеринбургская епархия лишила Сергия права проповедовать после того, как он предал анафеме всех, кто верит в пандемию, и заявил, что через вакцину от COVID людям будут вживлять смертельные чипы. В ответ Сергий сместил настоятельницу построенного им монастыря, взяв его в свое прямое управление. Также Сергий призвал патриарха Кирилла уйти в отставку.

Екатеринбургская епархия предала Сергия церковному суду. Однако суд несколько переносили. Теперь заседание состоится 3 июля.

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