Среди нарушителей — авиакомпания «Ямал» и аэропорт Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В российских аэропортах и авиакомпаниях выявили 518 нарушений санитарно-эпидемиологических рекомендаций Минтранса для работы в условиях пандемии коронавируса. В числе нарушителей — авиакомпания «Ямал» и аэропорт Тюмени. Об этом свидетельствует письмо руководителя Ространснадзора Андрея Шнырева руководителю Росавиации Александру Нерадько.

«Самое частое нарушение у авиакомпаний — они не измеряют пассажирам температуру на входе в самолет», — цитирует Шнырева «Ведомости».

Нарушителями стали «Аэрофлот», S7, «Победа», «Россия», «Ямал», «Ираэро», «Алросу», «Азимут» и некоторые другие авиакомпании. В большинстве случаев перевозчики имеют на борту термометры, но не используют их. При этом отмечается, что рекомендации по ношению масок и перчаток на борту, а также выдаче их пассажирам все представители компаний выполняют.

Кроме этого, Шнырев в письме назвал аэропорты, которые пренебрегают рекомендациями. Так, в аэропортах Тюмени и Нальчика пассажиров редко информируют о необходимости соблюдения мер защиты от коронавируса. В аэропортах Магадана, Красноярская и Санкт-Петербурга пассажиры пренебрегают соблюдением социальной дистанции. В Якутске, Владивостоке и Хабаровске грузчики не носят маски и перчатки. В аэропорту Новосибирска не измеряется температура, в терминал пассажиров пускают без средств индивидуальной защиты. Материалы о 231 нарушении рекомендаций переданы в Роспотребнадзор.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям обеспечить социальную дистанцию в самолетах. Согласно им, число людей, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего количества мест в самолете. Однако авиакомпании выступили против «антивирусной» загрузки самолетов.

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