В Госдуме предложили сделать 1 июля выходным днем навсегда

15 лет назад День Конституции считался нерабочим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

День общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 1 июля следует сделать выходным. Такое мнение озвучила вице-спикер Госдумы РФ Ольга Епифанова.

«Хорошо, что был специально объявлен выходной. Уверена, что этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании», — цитирует депутата РИА «Новости». Епифанова напомнила, что раньше День Конституции считался праздничным днем и «было бы неплохо» продолжить эту традицию в современной России.

Голосование по поправкам к Конституции проходило по всей России с 25 июня по 1 июля. По итогам обработки 100% бюллетеней, за принятие изменений высказались 77,92% россиян, против — 21,27%, явка составила 67,97%, пишет « Федеральное агентство новостей ».

Напомним, что День Конституции РФ отмечается 12 декабря. В течение 12 лет этот день считался выходным. Однако с 1 января 2005 года 12 декабря признали рабочим.

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