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Ранее сообщалось, что средней российской семье из трех человек для «нормальной жизни» нужен доход в 85,7 тысячи рублей в месяц . Средний желаемый доход российской семьи в 2020 году оказался самым высоким за все время наблюдения, передает « Ридус ».

«Мы это видим по динамике занятости и заработной платы», — цитирует РИА «Новости» эксперта. Отмечается, что одна из причин падения спроса — в разнице зарплат в регионах. В центральной и южной России отплата труда последние 15 лет росла, а на Севере оставалась на одном уровне.

Спрос на трудоустройство на Севере падает, а центральной России растет. Об этом сообщила профессор ТюмГУ Марина Гильтман.

Одна из причин падения спроса — в разнице зарплат в регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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