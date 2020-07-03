Россияне больше не едут на Север за зарплатами. Ученые нашли объяснение

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Рабочая поездка Дмитрия Кобылкина в Норильск. Норильск, север, тундра, экология, экологическая катастрофа
Одна из причин падения спроса — в разнице зарплат в регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спрос на трудоустройство на Севере падает, а центральной России растет. Об этом сообщила профессор ТюмГУ Марина Гильтман.

«Мы это видим по динамике занятости и заработной платы», — цитирует РИА «Новости» эксперта. Отмечается, что одна из причин падения спроса — в разнице зарплат в регионах. В центральной и южной России отплата труда последние 15 лет росла, а на Севере оставалась на одном уровне.

Ранее сообщалось, что средней российской семье из трех человек для «нормальной жизни» нужен доход в 85,7 тысячи рублей в месяц. Средний желаемый доход российской семьи в 2020 году оказался самым высоким за все время наблюдения, передает «Ридус».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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