Выборы депутатов заксобрания ЯНАО хотят провести в несколько дней Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Выборы депутатов законодательного собрания ЯНАО, намеченные на сентябрь, могут продлиться несколько дней. Такую идею сейчас прорабатывает окружной избирком, сообщил на брифинге глава комиссии Андрей Гиберт. Аналогичный сценарий, который использовался на голосовании по Конституции, по его словам, хорошо показал себя.

Говоря об итогах плебисцита, Гиберт подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса было правильным решением проводить голосование в течение семи дней. Это позволило избежать столпотворения на избирательных участках. «Сегодня обсуждается вопрос, чтобы и в единый день голосования расширить эти сроки [проведения выборов]. И, возможно, это произойдет», — сказал Гиберт.

Выборы в законодательное собрание ЯНАО пройдут 13 сентября. Ямальские отделения партий уже начали называть своих кандадатов. Первой это сделала ячейка «Единой России». Затем стали известны претенденты от КПРФ, среди которых оказались неожиданные фигуры. Реготделения «Справедливой России» и ЛДПР, по информации URA.RU, также уже провели конференции перед выборами, однако имена кандидатов по неизвестной причине до сих пор не раскрывают. От выборов отказалась партия «За правду» писателя Захара Прилепина — ее сторонники не успели открыть отделение в ЯНАО.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ изначально должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 1 июля. В итоге плебисцит было решено провести в течение недели, с 24 июня. В ЯНАО голосование стартовало еще раньше. С 10 июня свои голоса начали отдавать жители труднодоступных районов.