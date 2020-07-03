Путин: поправки в Конституцию РФ вступают в силу 4 июля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Госсовет в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Общероссийское голосование по изменению Конституции

Поправки в Конституцию РФ, принятые в ходе общероссийского голосования, вступают в силу с завтрашнего дня, 4 июля. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина.

«[Поправки в Конституцию РФ] вступают в силу 4 июля», — говорится в указе Путина. В ближайшее время новая редакция Конституции Российской Федерации появится на официальном интернет-портале правовой информации.

Российский лидер считает, что итоги голосования говорят об абсолютной сплоченности россиян, уточняет ТАСС. «Поправки приняты, без всякого преувеличения, по воле народа», — заявил Путин.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ, завершившееся во всех регионах страны в минувшую среду, по мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, стало референдумом доверия россиян к Владимиру Путину. На прошедшем голосовании президент получил больше голосов (57,7 млн, 52,95% от общего количества избирателей), чем на выборах в 2018 году, уточняет RT. Политологи считают, что теперь политическую систему России ждет перезагрузка.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...