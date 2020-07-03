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Голосование по поправкам в Конституцию РФ, завершившееся во всех регионах страны в минувшую среду, по мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, стало референдумом доверия россиян к Владимиру Путину . На прошедшем голосовании президент получил больше голосов (57,7 млн, 52,95% от общего количества избирателей), чем на выборах в 2018 году, уточняет RT . Политологи считают, что теперь политическую систему России ждет перезагрузка.

Российский лидер считает, что итоги голосования говорят об абсолютной сплоченности россиян, уточняет ТАСС. «Поправки приняты, без всякого преувеличения, по воле народа», — заявил Путин.

«[Поправки в Конституцию РФ] вступают в силу 4 июля», — говорится в указе Путина. В ближайшее время новая редакция Конституции Российской Федерации появится на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки в Конституцию РФ, принятые в ходе общероссийского голосования, вступают в силу с завтрашнего дня, 4 июля. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина.

Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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