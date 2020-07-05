Курганская область поставила новый рекорд по заболевшим COVID-19

За сутки в регионе коронавирусом заболели 53 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 5 июля подтвердилось 53 новых случая заражения коронавирусом. Это рекордное число заболевших, днем ранее в регионе уже фиксировалось рекордное число заболевших — 48 человек. Об этом сообщили в воскресенье в региональном оперативном штабе.

«В Курганской области лабораторно подтверждены 53 новых случаев COVID -19», — говорится в сообщении оперштаба. Большинство заболевших проживают в Кургане (25 человек), еще 9 заболели в Шадринске. За сутки из больниц региона выписали 26 человек.

Всего с начала эпидемии в области выявили 1000 заболевших. По выздоровлению всего выписаны 589 человек, двое скончались от сопутствующих заболеваний, один — от коронавируса.

В Курганской области с 1 апреля начал действовать режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня был введен обязательный масочный режим. 19 июня появились новые правила въезда в регион. 30 июня разрешили открыть кинотеатры и уличные кафе.