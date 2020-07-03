Для студентов новость о закрытии вуза может стать полной неожиданностью Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Настучи на работодателя

В Пермском крае могут ликвидировать Чайковский технологический институт (филиал ИжГТУ им. Калашникова). Об этом рассказали с помощью проекта «Настучи на работодателя» URA.RU рассказали работники вуза. По их словам, руководство головного вуза в период пандемии заставляет преподавателей увольняться, а имущество из учебного заведения вывозится в Ижевск.

«С мая 2020 года стоит вопрос о ликвидации филиала. Создаются невыносимые условия работы, людей заставляют брать неоплачиваемые отпуска, увольняться по соглашению сторон. Головным вузом (Ижевск) инициированы необоснованные проверки финансово-хозяйственной деятельности филиала, часть имущества вывезена без оформления соответствующих актов передачи», — пояснили сотрудники Чайковского технологического института. По их словам, студенты не оповещены о планах ликвидировать институт.

В конце 2019 года вуз в Чайковском получил аккредитацию и имеет бессрочную лицензию на осуществление образовательной деятельности. В Чайковском технологическом институте, а также Ижевском государственном техническом университете на звонок корреспондента URA.RU не ответили, в вузы направлен письменный запрос.

Ранее URA.RU писало о дочке крупного предприятия, которое во время пандемии лишило сотрудников премий, пермяке, которого выгнали с работы под предлогом карантина и сотрудниках крупного супермаркета, отправленных в неоплачиваемые отпуска.