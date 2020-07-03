В Курганской области — новое ослабление карантина

Курганские турагентства смогут продавать путевки с 6 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Турагентства Курганской области смогут работать в полном объеме с 6 июля. Решение регионального оперштаба разместили в соцсетях представители областного департамента промышленности и транспорта.

«Разрешить с 6 июля 2020 года организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере туризма, осуществлять деятельность в полном объеме», — указано в выписке из решения оперштаба. Документ подписали 3 июля.

Данные организации должны будут соблюдать все требования по предотвращению и распространению коронавируса. В конце июня директор курганского турагентства обратилась к заместителю губернатора Курганской области Владимиру Архипову. По ее словам, турагентствам Кургана не разрешали продавать путевки. Архипов пообещал рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании оперштаба.

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 ввели в Курганской области 1 апреля. В рамках него многим курганским предприятиям пришлось приостановить работу, в том числе и турагентствам. Позже им разрешили открыться.