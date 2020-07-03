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Ранее следственный комитет Башкирии отказал в возбуждении уголовного дела об оскорблении чувств верующих в отношении администратора одного из пабликов «ВКонтакте» Фаиля Ягофарова за размещение аниме-икон. В смешении стилей криминала нет, постановили следователи, передает телеканал 360 .

«Отношусь к такому изображению на канализационном люке крайне негативно», — цитирует «Интерфакс» главу экспертного совета РПЦ по церковному искусству протоиерея Леонида Калинина. Он расценил появление на канализационных люках святого Георгия Победоносца, как оскорбление «покровителя нашего народа». Священник отметил, что иконы не могут служить украшением, так как они созданы исключительно для молитвы и поклонения, как крест и Евангелие.

В Русской православной церкви (РПЦ) выступили против установки канализационных люков с изображением святого Георгия Победоносца. Такие люки появились в Москве, на аллеях ВДНХ.

Протоиерея Леонид Калинин напомнил, что икона не может быть украшением Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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