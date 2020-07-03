Куйвашев придумал, как выделиться на фоне 18 губернаторов

Губернатор решил возглавить придуманный им комитет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский губернатор подписал распоряжение о создании рабочей группы для реализации указа президента о присвоении Екатеринбургу и Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести». Документ доступен на портале правовой информации.

Куйвашев лично возглавил группу, в ее составе будут также работать «политический» вице-губернатор Сергей Бидонько, первый заместитель руководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский и спикер Игорь Володин, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Согласно федеральному закону, в городе, удостоенном звания, будет устанавливаться стела с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства. Также в городе в обязательном порядке проводятся салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

Владимир Путин поддержал предложение о присвоении Екатеринбургу и Нижнему Тагилу почетного звания «Город трудовой доблести» 2 июля. Евгений Куйвашев отметил, что гордится тем, что именно уральские города одними из первых в России удостоены звания «Город трудовой доблести». По его словам, это, прежде всего, заслуга самих уральцев и тех, кто без сна и отдыха трудился в заводских цехах в годы войны, и тех, кто сегодня бережно хранит память и историческую правду о героизме нашего народа-победителя.