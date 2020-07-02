Из уральских городов-претендентов в списке главы государства оказались Екатеринбург, Челябинск, Нижний Тагил, Пермь и Магнитогорск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Заявки на присвоение статуса «Город трудовой доблести» поступили от 28 субъектов РФ, а первое решение о присвоении почетного звания будет принято уже в этом году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа».

«Заявки в российский комитет „Победа“ поступили от 20 городов. Первое решение с присвоением почетного звания примем уже в текущем юбилейном году», — приводит РИА «Новости» слова президента.

Путин добавил, что многие города собрали большое количество подписей в поддержку присвоения им нового статуса. Так, в Екатеринбурге за присвоение городу почетного звания проголосовали 546 тысяч человек. В Нижнем Тагиле собрано более 235 тысяч подписей в поддержку. Также за особый статус проголосовали Челябинск, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Ульяновск, Иркутск, Иваново, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Казань, Саратов, Нижний Новгород, Ярославль, Самара, Пермь, Томск и Боровичи (Новгородская область).

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