Звездный адвокат Жорин оценил версию о невиновности Ефремова

Адвокатам вряд ли удастся доказать, что Михаил Ефремов невиновен в смертельном ДТП, считает Сергей Жорин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Звездный адвокат Сергей Жорин прокомментировал новый поворот в уголовном деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Речь о «невиновности» последнего в аварии.

«Не буду характеризовать позицию профессиональных защитников, им виднее. Они знают материалы. Но если Ефремов хочет доказать, что он находился не за рулем в момент ДТП, то я думаю, что это достаточно порочная попытка, которая ни к чему не приведет», — сказал Жорин в беседе с «Пятым каналом».

Такой прогноз, по его словам, обусловлен большим количеством доказательств, которые уже прикреплены к уголовному делу. Например, записи с камер наружного наблюдения, а также видео, снятые очевидцами на месте ДТП. При этом адвокат добавил, что, отрицая вину, Ефремов мог иметь в виду только непричастность к смерти водителя другой машины, поскольку последний скончался не в результате преднамеренных действий актера, а, например, из-за нераскрывшейся подушки безопасности или медлительности врачей. Такие версии, считает Жорин, были бы более продуктивны нежели попытки доказать что за рулем был не Ефремов.

Ранее, напомним, адвокат актера Эльман Пашаев предположил, что в момент ДТП в машине Ефремова мог быть кто-то еще. А до этого в эфире телеканала «Москва 24» он сказал, что Михаил Ефремов не виноват в ДТП, в котором погиб человек. Он не стал раскрывать какие-либо детали, но отметил, что актер хотел заплатить, потому что в аварии участвовала его машина.

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