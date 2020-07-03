Минздрав не ждет масштабной второй волны коронавируса в России

В России не ожидается второй волны коронавируса такого же масштаба, как и первая. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
«Маловероятно, что будет вторая волна такого же масштаба, как была первая. Мы приобрели определенный иммунитет, создали систему лечения, профилактики», — приводит словам министра «Интерфакс». Он подчеркнул, что подъем заболеваемости коронавирусом может произойти, если не соблюдать эпидемиологические правила безопасности.
Вторую вспышку эпидемии зафиксировали в Европе, напоминает «Утро.ru». Но в России ее не ждут, потому что снижается контагиозность (заразность) возбудителя. При этом уровень заражения коронавируса может упасть до очень низких цифр, но сам COVID-19 никуда не пропадет, считают вирусологи. Если же вторая волна все-таки будет, россиянам следует укреплять свой организм и вести здоровый образ жизни.
Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU рассказал, что по миру и даже в пределах одной страны распространяются разные мутации коронавируса. Это является одной из причин летальных исходов от инфекции.
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