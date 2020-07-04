Алексей Навальный призывал бойкотировать голосование по обновлению Конституции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Блогер Алексей Навальный, призывавший бойкотировать голосование по обновлению Конституции РФ, после завершения плебисцита уехал в отпуск с женой. Об этом сообщает telegram-канал «Опер пишет…».

На снимках видно, как блогер проходит паспортный контроль. На другом кадре он выходит из здания аэропорта Храброво в Калининграде.

«Устроил намеренный раскол в среде оппозиции и уехал на отдых», — написал в Facebook экс-волонтер президентской кампании Навального Александр Туровский. Так он отреагировал на слова блогера, который до этого призвал своих сторонников не протестовать и идти на региональные выборы в сентябре этого года. Бойкот Туровский назвал «дебильным», отметив, что своей стратегией блогер увел от протестного голосования весомую долю оппозиционных активистов и по итогам «затеял внутреннюю грызню».

Адвокат Дмитрий Аграновский считает, что даже поддержка коммунистов, которые призывали голосовать против поправок, помогла бы противникам изменений набрать больше 21% на голосовании. «Только идиоты могут записывать Навального и либералов к нам в „союзники“. Нам такие „союзники“ даром не нужны. И с приплатой без надобности», — написал он в своем Twitter.

Бывший помощник ярославского экс-депутата Бориса Немцова Михаил Конев отмечает, что Навальный ничего не предлагает противникам поправок, поэтому фактически доволен результатами голосования. «Нет бы как раньше — попытаться согласовать митинг и вывести народ на площадь. Даже согласованная массовая акция могла стать индикатором протестных настроений. Но нет», — написал он в своем telegram-канале.

Ранее в России подвели итоги голосования по обновлению Конституции. По данным ЦИК, 77,92% россиян поддержали поправки, 21,27% высказались против. 4 июля изменения в основной закон официально вступили в силу.

Фото: канал «Опер слил»

Фото: канал «Опер слил»

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