Кристина Асмус напомнила подписчикам о скандальном фильме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Актриса Кристина Асмус впервые выложила свои обнаженные снимки из авнной комнаты. В Instagram она призналась, что во время съе?мок фильма «Текст», у нее было задание от режиссе?ра Клима Шипенко.

«Во время съе?мок фильма „Текст“, у меня было задание от режиссе?ра @klim_shipenko наполнить игровой телефон своими фотками. Они были разными — и на улице, и в торговом центре, и со слезами, и с собакой, и в вечернем, и в ванной. Так что это не я, это Нина!))))) В фильм, правда, по-моему только в ванной вошли ???? Остальное вырезали на монтаже, в хрон не влезало», — рассказала актриса, показав подписчикам два откровенных снимка. Она отметила, что «это был единственный раз в моей жизни, когда я фотографировала себя голой на телефон».

Поводом для откровений стал выход в свет сериала «Текст. Реальность.». Асмус рассказала, что успела посмотреть две серии и фильм ее заинтересовал. Впрочем некоторые подписчики считают, что откровенными снимками актриса теперь приманивает к себе мужчин после развода с резидентом Comedy Club, комиком Гариком Харламовым.

Первым о скором разводе сообщил супруг актрисы, призвав поклонников и журналистов не беспокоить пару и их родных во время бракоразводного процесса. Позже адвокат Асмус Анатолий Кучерена рассказал, что не знает точной причины развода, но предположил, что между артистами есть «какая-то несовместимость».

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