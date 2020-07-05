04 июля 2020

Асмус научилась снимать себя обнаженной. Актриса вспомнила задание от режиссера «Текста». ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Кристина Асмус напомнила подписчикам о скандальном фильме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Актриса Кристина Асмус впервые выложила свои обнаженные снимки из авнной комнаты. В Instagram она призналась, что во время съе?мок фильма «Текст», у нее было задание от режиссе?ра Клима Шипенко.

«Во время съе?мок фильма „Текст“, у меня было задание от режиссе?ра @klim_shipenko наполнить игровой телефон своими фотками. Они были разными — и на улице, и в торговом центре, и со слезами, и с собакой, и в вечернем, и в ванной. Так что это не я, это Нина!))))) В фильм, правда, по-моему только в ванной вошли ???? Остальное вырезали на монтаже, в хрон не влезало», — рассказала актриса, показав подписчикам два откровенных снимка. Она отметила, что «это был единственный раз в моей жизни, когда я фотографировала себя голой на телефон».

Поводом для откровений стал выход в свет сериала «Текст. Реальность.». Асмус рассказала, что успела посмотреть две серии и фильм ее заинтересовал. Впрочем некоторые подписчики считают, что откровенными снимками актриса теперь приманивает к себе мужчин после развода с резидентом Comedy Club, комиком Гариком Харламовым.

Первым о скором разводе сообщил супруг актрисы, призвав поклонников и журналистов не беспокоить пару и их родных во время бракоразводного процесса. Позже адвокат Асмус Анатолий Кучерена рассказал, что не знает точной причины развода, но предположил, что между артистами есть «какая-то несовместимость».

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Это был единственныи? раз в моеи? жизни, когда я фотографировала себя голои? на телефон ???????? Во время съе?мок фильма «Текст», у меня было задание от режиссе?ра @klim_shipenko наполнить игровои? телефон своими фотками ???????? Они были разными - и на улице, и в торговом центре, и со слезами, и с собакои?, и в вечернем, и в ваннои?.. Так что это не я, это Нина!! ))))) ???????? В фильм, правда, по-моему только в ваннои? вошли ???? Остальное вырезали на монтаже, в хрон не влезало ???? А вчера на платформе @start.ru вышел сериал «Текст. Реальность.» ?????? Я посмотрела 2 серии, сеи?час мчу домои? досматривать ??Для всех моих подписчиков по промокоду ASMUS - 2 недели БЕСПЛАТНОГО доступа ко всем фильмам и сериалам START!!!

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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