Депутат заксобрания ЯНАО умерла в Москве

Людмила Иванова умерла после продолжительной болезни Фото: Иван Седов © URA.RU

Депутат законодательного собрания ЯНАО Людмила Иванова умерла в Москве. Об этом в Instagram сообщил первый зампред заксобрания округа Виктор Казарин.

«После продолжительной болезни ушла из жизни Иванова Людмила Николаевна. Трудно это принять. Потеря невосполнима! Соболезнования родным. Не выразить словами всю боль утраты», — написал Казарин. Причина смерти женщины не уточняется. Ивановой было 64 года.

Женщина была депутатом четырех созывов, имела медицинское образование и долгое время работала в больнице города Муравленко. Похороны Людмилы Николаевны пройдут в Москве.

В ноябре 2019 года инсайдер URA.RU предположил, что из-за частых болезней Людмила Иванова не войдет в следующий созыв окружного парламента. Выборы в парламент ЯНАО состоятся 13 сентября и пройдут по новой «конституционной» технологии.

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