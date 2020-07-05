Жизнь обители идет своим чередом, но все «на взводе» из-за скандала
новость из сюжетаОтец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь
Сторонники опального свердловского схиигумена Сергия (Романова), которого церковный суд лишил сана священника, организовали PR-акцию. Они провели экскурсию для журналистов по его монастырю «Спорительница хлебов». Как выглядит обитель отца Сергия изнутри и что хотели сказать людям приверженцы опального старца — в фоторепортаже URA.RU.
На экскурсию по монастырю собралось около 30 екатеринбургских журналистов
Провел ее православный активист Всеволод Могучев, взявший на себя обязанности пресс-секретаря обители
PR-акция должна была стать ответом на прозвучавшие на днях обвинения о насилии над подростками-послушниками в стенах обители.
Поэтому большую часть времени заняло общение с приверженцами отца Сергия
Все они рассказывали, как отец Сергий помог им в жизни, взяв в монастырь в трудной жизненной ситуации.
Например, Вячеслав Куповацкий, потерявший обе ноги и страдающий сахарным диабетом, рассказывает, что монастырь уже много лет обеспечивает его лечением (таблетки и 5 уколов инсулина в день)
Мария из Сочи потеряла в аварии сына (он был членом сборной России по греко-римской борьбе), и только в монастыре отца Сергия нашла утешение. Она прилетает сюда каждый отпуск, а в последнее время — каждые выходные. Свою гостиницу она продала, деньга отдала монастырю (правда, другому, как велел отец Сергий)
А Виктор Александрович, врач с удивительным сочетанием специальностей (травматолог и психиатр, первое — профессия, второе — увлечение) искренне считает, что отец Сергий — чудотворец и небожитель. Рассказывает, как схиигумена встречают на Афоне — чуть ли не на руках носят.
Неудобные вопросы (про политические заявление отца Сергия, про насилие над детьми) пресекались ведущим пресс-тура, но некоторые прихожане сами начинали говорить об этом. Например — педагог Юлия Алефтиновна Гришина, много лет проработавшая в монастырской школе, рассказывает о заботе над детьми и о том, что она никогда не наблюдала насилия в обители
Или мать четверых детей, которая вместе с детьми спаслась в монастыре от избивавшего ее и детей мужа. Трое ее чад уже закончили монастырскую школу, младшая дочь учится в 7-м классе. «Разве я бы отдала сюда детей, если бы здесь было насилие?»
После общения с героями историй о помощи и чудесных исцелениях монахини обители дали концерт
Поскольку все это отняло много времени, сама экскурсия по монастырю прошла «галопом по Европам»
Журналистам показали недавно построенный Покровский храм
На втором этаже находятся кельи для монахинь и послушниц, так как, по словам представителей монастыря, народу в обители столько много, что селить людей некуда
Двенадцать новых келий рассчитаны на 60 человек
На третьем этаже здания расположился сам Покровский храм
Отделочные работы пока еще не закончены
Но иконостас уже есть
А вот как выглядит место, где планируется построить «супер-храм» Святой Софии высотой с 25-этажный дом.
Работы не начались, так как епархия не дала разрешение на строительство.
Кроме Покровского, в монастыре еще четыре храма.
Благовещенская церковь (слева) тоже немного недостроена.
И есть три действующих храма: Казанский (в нем сейчас трапезная)
«Спорительница хлебов», где монахини молятся круглосуточно, и Свято-Троицкая (на фото). В одном из этих храмов хранится олимпийского золото Павла Дацюка
Так выглядит приусадебное хозяйство монастыря
А вот посетить монастырское кладбище журналистам не разрешили
В конце журналистов покормили в монастырской трапезной. Некоторые репортеры от угощения отказались
По словам представителя монастыря Всеволода Могучего, обитель продолжает жить своей обычной жизнью
Отец Сергий к прессе не вышел. Сказали, что у него есть более важные дела, чем общаться с журналистами.