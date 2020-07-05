04 июля 2020
03 июля 2020

Сторонники отца Сергия открыли мятежный монастырь журналистам. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск, среднеуральский женский монастырь
Жизнь обители идет своим чередом, но все «на взводе» из-за скандала Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Сторонники опального свердловского схиигумена Сергия (Романова), которого церковный суд лишил сана священника, организовали PR-акцию. Они провели экскурсию для журналистов по его монастырю «Спорительница хлебов». Как выглядит обитель отца Сергия изнутри и что хотели сказать людям приверженцы опального старца — в фоторепортаже URA.RU.

На экскурсию по монастырю собралось около 30 екатеринбургских журналистов
ФОТО: Андрей Гусельников, URA.RU
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск
Провел ее православный активист Всеволод Могучев, взявший на себя обязанности пресс-секретаря обители
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск
PR-акция должна была стать ответом на прозвучавшие на днях обвинения о насилии над подростками-послушниками в стенах обители.
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск
Поэтому большую часть времени заняло общение с приверженцами отца Сергия
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск
Все они рассказывали, как отец Сергий помог им в жизни, взяв в монастырь в трудной жизненной ситуации.
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск
Например, Вячеслав Куповацкий, потерявший обе ноги и страдающий сахарным диабетом, рассказывает, что монастырь уже много лет обеспечивает его лечением (таблетки и 5 уколов инсулина в день)
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск
Мария из Сочи потеряла в аварии сына (он был членом сборной России по греко-римской борьбе), и только в монастыре отца Сергия нашла утешение. Она прилетает сюда каждый отпуск, а в последнее время — каждые выходные. Свою гостиницу она продала, деньга отдала монастырю (правда, другому, как велел отец Сергий)
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск
А Виктор Александрович, врач с удивительным сочетанием специальностей (травматолог и психиатр, первое — профессия, второе — увлечение) искренне считает, что отец Сергий — чудотворец и небожитель. Рассказывает, как схиигумена встречают на Афоне — чуть ли не на руках носят.
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Неудобные вопросы (про политические заявление отца Сергия, про насилие над детьми) пресекались ведущим пресс-тура, но некоторые прихожане сами начинали говорить об этом. Например — педагог Юлия Алефтиновна Гришина, много лет проработавшая в монастырской школе, рассказывает о заботе над детьми и о том, что она никогда не наблюдала насилия в обители
Или мать четверых детей, которая вместе с детьми спаслась в монастыре от избивавшего ее и детей мужа. Трое ее чад уже закончили монастырскую школу, младшая дочь учится в 7-м классе. «Разве я бы отдала сюда детей, если бы здесь было насилие?»
Фото: Андрей Гусельников, URA.RU
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск
После общения с героями историй о помощи и чудесных исцелениях монахини обители дали концерт
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск
Поскольку все это отняло много времени, сама экскурсия по монастырю прошла «галопом по Европам»
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск
Журналистам показали недавно построенный Покровский храм
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск
На втором этаже находятся кельи для монахинь и послушниц, так как, по словам представителей монастыря, народу в обители столько много, что селить людей некуда
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск
Двенадцать новых келий рассчитаны на 60 человек
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск
На третьем этаже здания расположился сам Покровский храм
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск
Отделочные работы пока еще не закончены
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск
Но иконостас уже есть
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск
А вот как выглядит место, где планируется построить «супер-храм» Святой Софии высотой с 25-этажный дом.
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Работы не начались, так как епархия не дала разрешение на строительство.

Кроме Покровского, в монастыре еще четыре храма.
Фото: авторы проекта Собора Святой Софии
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск
Благовещенская церковь (слева) тоже немного недостроена.
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск
И есть три действующих храма: Казанский (в нем сейчас трапезная)
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск
«Спорительница хлебов», где монахини молятся круглосуточно, и Свято-Троицкая (на фото). В одном из этих храмов хранится олимпийского золото Павла Дацюка
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск
Так выглядит приусадебное хозяйство монастыря
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск
А вот посетить монастырское кладбище журналистам не разрешили
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск
В конце журналистов покормили в монастырской трапезной. Некоторые репортеры от угощения отказались
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск
По словам представителя монастыря Всеволода Могучего, обитель продолжает жить своей обычной жизнью
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск
Отец Сергий к прессе не вышел. Сказали, что у него есть более важные дела, чем общаться с журналистами.
Фото: Анна Майорова © URA.RU
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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