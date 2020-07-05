Жизнь обители идет своим чередом, но все «на взводе» из-за скандала Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Сторонники опального свердловского схиигумена Сергия (Романова), которого церковный суд лишил сана священника, организовали PR-акцию. Они провели экскурсию для журналистов по его монастырю «Спорительница хлебов». Как выглядит обитель отца Сергия изнутри и что хотели сказать людям приверженцы опального старца — в фоторепортаже URA.RU.

На экскурсию по монастырю собралось около 30 екатеринбургских журналистов ФОТО: Андрей Гусельников, URA.RU

Провел ее православный активист Всеволод Могучев, взявший на себя обязанности пресс-секретаря обители Фото: Анна Майорова © URA.RU

PR-акция должна была стать ответом на прозвучавшие на днях обвинения о насилии над подростками-послушниками в стенах обители. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Поэтому большую часть времени заняло общение с приверженцами отца Сергия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Все они рассказывали, как отец Сергий помог им в жизни, взяв в монастырь в трудной жизненной ситуации. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Например, Вячеслав Куповацкий, потерявший обе ноги и страдающий сахарным диабетом, рассказывает, что монастырь уже много лет обеспечивает его лечением (таблетки и 5 уколов инсулина в день) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мария из Сочи потеряла в аварии сына (он был членом сборной России по греко-римской борьбе), и только в монастыре отца Сергия нашла утешение. Она прилетает сюда каждый отпуск, а в последнее время — каждые выходные. Свою гостиницу она продала, деньга отдала монастырю (правда, другому, как велел отец Сергий) Фото: Анна Майорова © URA.RU

А Виктор Александрович, врач с удивительным сочетанием специальностей (травматолог и психиатр, первое — профессия, второе — увлечение) искренне считает, что отец Сергий — чудотворец и небожитель. Рассказывает, как схиигумена встречают на Афоне — чуть ли не на руках носят. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Неудобные вопросы (про политические заявление отца Сергия, про насилие над детьми) пресекались ведущим пресс-тура, но некоторые прихожане сами начинали говорить об этом. Например — педагог Юлия Алефтиновна Гришина, много лет проработавшая в монастырской школе, рассказывает о заботе над детьми и о том, что она никогда не наблюдала насилия в обители

Или мать четверых детей, которая вместе с детьми спаслась в монастыре от избивавшего ее и детей мужа. Трое ее чад уже закончили монастырскую школу, младшая дочь учится в 7-м классе. «Разве я бы отдала сюда детей, если бы здесь было насилие?» Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

После общения с героями историй о помощи и чудесных исцелениях монахини обители дали концерт Фото: Анна Майорова © URA.RU

Поскольку все это отняло много времени, сама экскурсия по монастырю прошла «галопом по Европам» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Журналистам показали недавно построенный Покровский храм Фото: Анна Майорова © URA.RU

На втором этаже находятся кельи для монахинь и послушниц, так как, по словам представителей монастыря, народу в обители столько много, что селить людей некуда Фото: Анна Майорова © URA.RU

Двенадцать новых келий рассчитаны на 60 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

На третьем этаже здания расположился сам Покровский храм Фото: Анна Майорова © URA.RU

Отделочные работы пока еще не закончены Фото: Анна Майорова © URA.RU

Но иконостас уже есть Фото: Анна Майорова © URA.RU

А вот как выглядит место, где планируется построить «супер-храм» Святой Софии высотой с 25-этажный дом. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Работы не начались, так как епархия не дала разрешение на строительство.

Кроме Покровского, в монастыре еще четыре храма. Фото: авторы проекта Собора Святой Софии

Благовещенская церковь (слева) тоже немного недостроена. Фото: Анна Майорова © URA.RU

И есть три действующих храма: Казанский (в нем сейчас трапезная) Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Спорительница хлебов», где монахини молятся круглосуточно, и Свято-Троицкая (на фото). В одном из этих храмов хранится олимпийского золото Павла Дацюка Фото: Анна Майорова © URA.RU

Так выглядит приусадебное хозяйство монастыря Фото: Анна Майорова © URA.RU

А вот посетить монастырское кладбище журналистам не разрешили Фото: Анна Майорова © URA.RU

В конце журналистов покормили в монастырской трапезной. Некоторые репортеры от угощения отказались Фото: Анна Майорова © URA.RU

По словам представителя монастыря Всеволода Могучего, обитель продолжает жить своей обычной жизнью Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU