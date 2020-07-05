Россия выбыла из тройки лидеров по заболеваемости COVID

РФ заняла четвертое место в антирейтинге, уступив четвертое — Индии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Индия обогнала Россию по числу зараженных коронавирусом. Теперь страна занимает четвертую позицию в антирейтинге. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.ru.

На первом месте по-прежнему США, там 2 964 127 заболевших COVID-19, на втором месте — Бразилия и 1 579 837 инфицированных, замыкает тройку — Индия. В стране коронавирус подтвержден у 697 069 человек. Далее следует Россия, где 681 519 заболевших, и Великобритания — в стране 313 483 случаев заболевания.

Ранее ученые объяснили, почему коронавирус распространился по миру. По их мнению, вирус находился во всем мире в спящем состоянии и проявился при определенном сочетании природных факторов. Сейчас все чаще появляются свидетельства того, что вирус находился в различных странах до того, как проявился в Китае. В качестве примера ученый приводит находки в различных городах Италии.

В декабре 2019 года исследователи обнаружили COVID-19 в сточных водах Италии, передает агентство Nation News. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что маловероятно, что инфекция пришла оттуда и отметило, что эти данные на происхождение коронавируса, по мнению Райана, данные итальянских ученых никак не повлияли.

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