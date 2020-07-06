За 8 лет количество бедных россиян увеличилось на 3 млн человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России насчитывается 12% бедных граждан — это около 18 млн человек. По итогам 2019 года, лучше всего положение в ЯНАО — там бедных всего 5,6% от населения региона, а худший в Тыве — порядка 35% жителей находится за чертой бедности.

В 2019 году за чертой бедности оказались 18 млн россиян, свидетельствуют результаты исследования РИА «Новости», это почти на 3 млн больше, чем в 2012 году, когда в стране зафиксировали наименьшую долю бедных (15,5 млн человек). Наиболее благополучная обстановка в нефтегазовых регионах. ЯНАО единственный регион, где медианные доходы (уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше среднего показателя, а 50% — ниже — прим.ред.) более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора товаров. «По российским меркам в этом регионе люди могут рассчитывать на очень хороший уровень материального благополучия, а в сравнении с развитыми странами это можно назвать достойным результатом», — отмечают эксперты издания. Второе место в рейтинге занимает Ненецкий автономный округ, где отношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров оценивается на уровне 2,92 пунктов. Москва, расположившаяся на третьем месте, отстает от лидера по анализируемому показателю почти на 30%.

Наиболее сложная ситуация в Тыве, Ингушетии и Алтае. Эксперты утверждают, что относительно этих регионов можно говорить об острой проблеме бедности. «Часть людей, живущих за чертой бедности, на самом деле испытывают не просто некоторую нужду в деньгах, а буквально борются в финансовом плане за выживание», — подчёркивают эксперты. Они отмечают, что на фоне пандемии и экономического кризиса, заметного ухудшения деловой активности ждать быстрого решения проблемы бедности не стоит. По их словам, потеря доходов наибольшим образом бьет именно по бедным, так как даже небольшое снижение заработков заставляет их отказываться от базовых трат. «Люди с небольшими доходами имеют крайне ограниченные возможности для формирования накоплений, и, соответственно, у них нет сбережений на „черный день“», — утверждают эксперты.