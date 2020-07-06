Несколько рейсов отменены и задержаны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Туман нарушил работу Екатеринбургского аэропорта Кольцово. Задержаны и отменены несколько рейсов. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта.

Задержаны вылеты самолетов авиакомпании «Победа» в Краснодар, Сочи и Санкт-Петербург, а также рейса «РусЛайн» в Томск. Кроме этого, отменены рейсы «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Душанбе и обратно, а также авиакомпании «Якутия» в Якутск.

Задержка вылетов в Кольцово Скриншот сайта аэропорта

Ранее авиапассажиры заявили, что в Кольцово не соблюдается социальная дистанция в условиях пандемии коронавируса. В перронные автобусы сажают по 40-50 человек, подгоняют по четыре-пять автобусов. Они подвозят пассажиров к самолетам, в которые набиваются до 180 человек. Однако в «Кольцово» заявили, что выполняется весь комплекс мер по профилактике инфекции в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Росиавиации.

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