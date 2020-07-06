05 июля 2020
04 июля 2020

Сильный туман привел к задержкам рейсов в Кольцово. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, туман, взлет, авиаперевозчики, самолет
Несколько рейсов отменены и задержаны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Туман нарушил работу Екатеринбургского аэропорта Кольцово. Задержаны и отменены несколько рейсов. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта.

Задержаны вылеты самолетов авиакомпании «Победа» в Краснодар, Сочи и Санкт-Петербург, а также рейса «РусЛайн» в Томск. Кроме этого, отменены рейсы «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Душанбе и обратно, а также авиакомпании «Якутия» в Якутск.

Задержка вылетов в Кольцово
Скриншот сайта аэропорта

Ранее авиапассажиры заявили, что в Кольцово не соблюдается социальная дистанция в условиях пандемии коронавируса. В перронные автобусы сажают по 40-50 человек, подгоняют по четыре-пять автобусов. Они подвозят пассажиров к самолетам, в которые набиваются до 180 человек. Однако в «Кольцово» заявили, что выполняется весь комплекс мер по профилактике инфекции в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Росиавиации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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