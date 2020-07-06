05 июля 2020

Из российских аптек исчезли четыре жизненно важных лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат челябинской городской Александр Галкин проверяет наличие медицинских масок в аптеках. Челябинск, минздрав, аптека, галкин александр, медикаменты, здоровье, медицина
Производство «Лазикса» закрыли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Летом с полок российских аптек исчезли четыре востребованных импортных препарата, которые производят фармкомпании Sanofi и Roche. Один из них используют при лечении коронавируса. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства DSM Group и агрегатора аптек «Мегаптека.ру».

Так, в аптеках стало практически невозможно найти «Мадопар», который используют для лечения болезни Паркинсона и «Роаккутан», применяющийся при тяжелых формах акне. Также в России исчез противомалярийный «Плаквенил» (используется для лечения коронавируса) и диуретик «Лазикс». Отмечается, что производство последнего препарата закрыли. «Причины исчезновения препаратов с российского рынка разные и зависят от конкретного лекарства», — пишут «Ведомости».

В DSM сообщили, что иностранные препараты исчезают с российского рынка, так как часто не могут конкурировать с более дешевыми дженериками. Маленькие партии компаниям выпускать не выгодно, подчеркнул представитель компании.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сняла «Гидроксихлорохин» («Плаквенил») с испытаний в качестве лекарства для борьбы с COVID-19. Ученые выяснили, что препарат не помогает снизить смертность при лечении пациентов с коронавирусом. Главврач больницы имени Боткина Денис Гусев рассказал, что для лечения от инфекции обычно используется препарат «Гидроксихлорохин», пишет «Федеральное агентство новостей». Врач подчеркнул, что препарат помогает справляться с симптомами COVID-19.

На фоне эпидемии коронавируса под ударом оказались россияне с диагностированными редкими заболеваниями. Лекарственные препараты для данной группы больных стали дефицитными в связи с включением их Минздравом в рекомендации по лечению COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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