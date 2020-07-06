Из российских аптек исчезли четыре жизненно важных лекарства

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На фоне эпидемии коронавируса под ударом оказались россияне с диагностированными редкими заболеваниями . Лекарственные препараты для данной группы больных стали дефицитными в связи с включением их Минздравом в рекомендации по лечению COVID-19.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сняла «Гидроксихлорохин» («Плаквенил») с испытаний в качестве лекарства для борьбы с COVID-19. Ученые выяснили, что препарат не помогает снизить смертность при лечении пациентов с коронавирусом. Главврач больницы имени Боткина Денис Гусев рассказал, что для лечения от инфекции обычно используется препарат «Гидроксихлорохин», пишет « Федеральное агентство новостей ». Врач подчеркнул, что препарат помогает справляться с симптомами COVID-19.

В DSM сообщили, что иностранные препараты исчезают с российского рынка, так как часто не могут конкурировать с более дешевыми дженериками. Маленькие партии компаниям выпускать не выгодно, подчеркнул представитель компании.

Так, в аптеках стало практически невозможно найти «Мадопар», который используют для лечения болезни Паркинсона и «Роаккутан», применяющийся при тяжелых формах акне. Также в России исчез противомалярийный «Плаквенил» (используется для лечения коронавируса) и диуретик «Лазикс». Отмечается, что производство последнего препарата закрыли. «Причины исчезновения препаратов с российского рынка разные и зависят от конкретного лекарства», — пишут «Ведомости».

Летом с полок российских аптек исчезли четыре востребованных импортных препарата, которые производят фармкомпании Sanofi и Roche. Один из них используют при лечении коронавируса. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства DSM Group и агрегатора аптек «Мегаптека.ру».

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