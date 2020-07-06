Число заразившихся коронавирусом в РФ приближается к 700 тысячам

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Больница, травматология. Челябинск, пост медсестры, карантин, больница
Россия вышла из лидеров антирейтинга по количеству заболевших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировано 6 611 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее количество инфицированных увеличилось до 687 862 человек. По данным показателям Россия опустилась на четвертое место антирейтинга, пропустив вперед США, Бразилию и Индию.

«За последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в официальном сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Регионом-лидером по количеству заразившихся за сутки стала Москва (+685), на втором месте Московская область (+292), на третьем Ханты-Мансийский автономный округ (+289).

В Свердловской области коронавирус подтвердился у 270 человек, в Челябинской — у 128, в Курганской выявлено 43 случая, в Тюменской — 80. Новые случаи заболевания также обнаружены в ЯНАО (+197) и Пермском крае (+53)

С момента объявления пандемии в России излечиться удалось 454 329 заразившимся. Жертвами инфекции стали 10 296 человек.

Ранее стало известно, что Индия сместила Россию с третьего места по количеству заразившихся, сообщает телеканал «Царьград». Коронавирусом там заразились почти 700 тысяч человек, передает телеканал 360. Эксперты предполагают, что вспышка заболевания в Индии может быть связана с сильными муссонными дождями в западной и южной частях страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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