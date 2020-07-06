05 июля 2020
04 июля 2020

Адепты отца Сергия ответили на обвинение в оскорблении президента

© Служба новостей «URA.RU»
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Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск, среднеуральский женский монастырь
По словам представителя монастыря, схимонах никого не хотел оскорбить Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Сторонники опального схиигумена Сергия отреагировали на новость о том, что на их духовного отца подано заявление в полицию об оскорблении президента. Ситуацию прокомментировал представитель Среднеуральского женского монастыря Всеволод Могучев.

«Насколько мне известно, отец Сергий никогда не ставил своей целью кого-либо оскорбить, — заявил URA.RU Могучев. — Его враг — это человеческие грехи, а не сами люди. Людей (а точнее, их бессмертные души) он как раз и спасает, жертвуя зачастую своим здоровьем и безопасностью».

Также представитель отца Сергия высказал предположение, кто мог обратиться в полицию с таким заявлением (заявительница, напомним, попросила не раскрывать ее данные, опасаясь мести со стороны старца). «Я внимательно ознакомился с публикацией портала URA.RU, — заявил агентству его представитель. — Первый вопрос, который возник после прочтения пояснений таинственной дамы: «Это пишет «44-летняя женщина» или игумен Вениамин (Райников) с отцом Максимом (Меняйло)?» (представители Екатеринбургской епархии — прим. ред.).

URA.RU обратилось также за комментарием в пресс-службу Екатеринбургской епархии — ответ к моменту публикации не поступил.

Ранее агентство сообщало, что на отца Сергия (Романова) подано заявление в полицию об оскорблении президента России. На минувшей неделе схиигумен, напомним, по решению церковного суда был лишен священного сана — за неподчинение митрополиту и в связи с поступившей в епархию информацией о насилии над подростками-послушниками, жившими в монастыре. А 7 июля состоится административный процесс по его делу о фейках — за отрицание коронавируса.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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