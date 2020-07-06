Ревизоры проверят родину челябинского экс-губернатора Дубровского

Магнитогорск — родной город экс-губернатора Бориса Дубровского (в центре) и его соратника Евгения Тефтелева (крайни йслева) Фото: Илья Московец © URA.RU

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области с 13 июня начнет проверку второго по величине города региона — Магнитогорска, отложенную из-за коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в палате.

«С 13 июня приступаем к проведению комплексного контрольного мероприятия в Магнитогорском городском округе», — говорится в официальном telegram-канале палаты. Сотрудникам ведомства предстоит проверить расходы на реализацию нацпроектов, траты на борьбу с коронавирусной инфекцией, качество госзакупок, управления муниципальным имуществом и землей.

Последний раз такая ревизия в мэрии Магнитогорска прошла семь лет назад — ее проводили по ограниченному перечню показателей. Теперь проверка будет глубже, аудиторы областной палаты будут работать совместно с КСП Магнитогорска.

До декабря 2014 года главой Магнитогорска был Евгений Тефтелев, впоследствии ставший мэром Челябинска. Сейчас Тефтелев обвиняется в получении взятки, свою вину признал и заключил досудебное соглашение. Уголовное дело было возбуждено по материалам КСП. Ревизия проводилась по поручению губернатора Алексея Текслера.