Задержанный ФСБ экс-мэр Челябинска заключил досудебное соглашение

Сейчас Евгений Тефтелев ждет окончания следствия в своей магнитогорской квартире Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Обвиняемый в получении взятки экс-мэр Челябинска 3 апреля Евгений Тефтелев заключил заключил досудебное соглашение, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области. Теперь экс-чиновник может рассчитывать на существенно меньший срок.

«Ходатайство Тефтелева удовлетворили», — заявили в надзорном ведомстве.

В областную прокуратуру экс-мэра Челябинска отвезли прямо из Центрального районного суда, где ему продлили срок содержания под домашним арестом.

Тефтелев и экс-глава управления капстроительства мэрии Пашков были задержаны ФСБ 11 декабря 2019 года. Оба экс-чиновника обвиняются в получении взятки от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука. Бывший мэр оставался в СИЗО до 26 марта, затем Седьмой кассационный суд изменил меру пресечения на домашний арест.

К этому времени он стал сотрудничать со следствием и подал ходатайство о досудебном соглашении. Если его показания будут ценными, Тефтелев может рассчитывать на половину от максимального срока и рассмотрение дела в упрощенном порядке. По информации URA.RU, стал сотрудничать со следствием и Пашков.