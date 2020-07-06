Владыка оценил скандал вокруг схиигумена и дал оценку ему самому Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл выступил с открытым письмом к опальному схиигумену Сергию (Романову). Оно опубликовано на сайте Екатеринбургской епархии.

«Я не высказывался открыто и подробно относительно Вашего поведения, поскольку надеялся сохранить Вас для Церкви, а саму Церковь уберечь от излишнего внимания тех, кто кормится на внутрицерковных конфликтах и нестроениях. Думал, что разговор с Вами должен вестись внутри Церкви, а не перед лицом всех, кто имеет доступ к сети интернет. Вы избрали странный для монаха способ общения — выкладывание в интернет видеороликов, словно Вы не схимник, а модный блогер. И это при том, что немногим ранее Вы обличали интернет как духовно вредную территорию и у Вас даже был бес знакомый по имени Интернет», — написал владыка.

Митрополит Кирилл высказал свое отношение к скандалу вокруг отца Сергия, оценил его поведение как монаха и впервые прокомментировал ряд публичных выпадов старца — например, разобрал его обвинения в адрес РПЦ о закрытии храмов в период карантина по коронавирусу, обвинения в адрес архиереев церкви в экуминизме (сближении с другими конфессиями) и ряд других. Письмо владыки написано легким стилем и изобилует остротами и меткими, порой весьма колкими замечаниями.

В заключении письма митрополит рассказывает об изменении своего отношения к отцу Сергию и обозначает позицию свою и митрополии. «Я, как и многие знающие Вас люди, был сердечно к Вам расположен и обманут Вашей харизмой, — пишет владыка Кирилл. — И сейчас переживаю болезненный момент разочарования и избавления от иллюзий. Поэтому не осуждаю Ваших чад, хотя они и ведут себя чрезмерно нервно, а порой агрессивно. Я знаю, как болезненно разочарование… Но гнев не вечен. За ним будет торг, за ним депрессия, а потом принятие того факта, что Вы более не священник».

При этом митрополит говорит, что у опального старца все остается шанс для покаяния: «Я уже не умоляю Вас, как раньше, покаяться и сохранить хотя бы монашество, но готов проявить снисхождение и найти Вам место для покаяния, если Вы еще помните, что это такое. Вступать с Вами в полемику, переубеждать и уговаривать я Вас не стану. Мой долг как архиерея, в частности, состоит и в том, чтобы выдворять за ограду Церкви тех священнослужителей, кто не работает смиренно на Христовом винограднике и не приносит плоды послушания. Мне неприятен этот долг, но я не уклонюсь от его исполнения».