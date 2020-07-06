В Кремле ответили на идею переделать собор Святой Софии в мечеть

Дмитрий Песков заявил о важности собора для российских туристов Фото: Сайт Президента России

Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что турецкие власти примут во внимание статус собора Святой Софии в Стамбуле как объекта всемирного наследия. По словам пресс-секретаря президента РФ, собор, который хотят переквалифицировать в мечеть, несет духовную ценность для российских туристов.

«Мы надеемся, что статус собора Святой Софии как объекта всемирного наследия будет приниматься во внимание», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он отметил, что собор является излюбленным шедевром для туристов для всего мира, а для россиян он представляет особую духовную ценность.

Представитель Кремля не стал комментировать само решение турецких властей, так как оно является делом внутренней политики страны, где находится мечеть. Песков указал на то, что по этому поводу уже высказывались другие уполномоченные лица, в частности, патриарх Кирилл.

Турецкие политики неоднократно предлагали изменить статус собора и переквалифицировать его в мечеть. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил рассмотреть возможность превращения храма Святой Софии в Стамбуле в мечеть, сообщает агентство Nation News. В ответ на это патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не менять статус собора.

Изначально собор Святой Софии был построен в VI веке как христианский храм. Однако когда Константинополь был завоеван турками, его переделали в мечеть. А в 1934 году правительство основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка его переквалифицировали в музей.

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