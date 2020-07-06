Владельцы известной тюменской бургерной устроили большую вечеринку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Владельцы бургерной «Двор» в Тюмени устроили большую вечеринку, нарушив режим повышенной готовности. Кадры дискотеки, которая прошла там на выходных, тюменцы выложили в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте».

«Тюмень возвращается к привычному ритму жизни — веселые вечеринки под открытым небом», — подписал анонимный автор публикации.

В комментариях к записи большинство пользователей негативно к этому отнеслись. «Скоро будут в обсерваторе веселиться», — заявил Евгений Маркин. «Можно дома веселиться, в такое время стоит быть немного осторожнее. Конечно, это не значит, что нужно запереться и не выходить, но и злоупотреблять сильно тоже не стоит. В Тюмени число заболевших пока только увеличивается», — уверен Александр Львов. «Пир во время чумы», — считает Александр Важенин.

По слова одного из участников вечеринки, веселье в бургерной продолжалось до самого утра. Вечеринку за это время посетили не менее 400 человек. «Мы туда пришли на звуки музыки, её километра за полтора было слышно. Людей было очень много. В масках, конечно же, никто не ходил и никакие дистанции не соблюдал», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В компании «Гуд Фуд», которой принадлежит бургерная, комментировать ситуацию отказались. В оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Тюменской области направлен письменный запрос.

Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор разрешил ресторанам и кафе принимать посетителей, но только на летних верандах. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 21 июля. В то же время, в регионе наблюдается негативная динамика по заболеваемости COVID-19. За последние сутки вирус подтвердился там у 80 человек. С начала пандемии заболевание диагностировано у 3560 тюменцев.