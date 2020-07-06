Анастасия Ещенко считала себя недостойной счастья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокурор зачитала в суде отрывки из дневника убитой аспирантки Анастасии Ещенко. Девушка считала себя некрасивой, а доцента Олега Соколова, который обвиняется в ее убийстве, называла мужем.

«В какой-то момент я стала специально привлекать плохое, так как боялась усугубить ситуацию. Хотелось самой проиграть сценарий плохое/хорошее», — писала Ещенко в своем дневнике. Она считала себя слишком некрасивой, чтобы быть любимой и счастливой в браке, пишет Social media news со ссылкой на выдержки из дневника.

Аспирантка верила, что ей лучше много работать, сказано в записях. Ещенко надеялась в будущем обзавестись машиной и начать больше зарабатывать. Девушка постоянно напоминала себе о том, что должна продолжать развиваться. В дневнике погибшая называла историка Соколова мужем, рассказывала, как она старается вкусно готовить любимому и содержать дом. Она хотела быть подругой для своего мужа.

В июне стало известно, что перед убийством Соколов снял ссору с Ещенко на видео. Девушка плакала и заявляла, что больше не любит доцента.

Следствие полагает, что Соколов застрелил Ещенко 7 ноября 2019 года. Утром 9 ноября доцента подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены части тела покойной и травматический пистолет. Доцент признал свою вину. Позднее историк пытался покончить с собой во время следственного эксперимента.

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