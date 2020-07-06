Схиигумен Сергий призвал митрополита к покаянию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Схиигумен Сергий (Романов) ответил на открытое письмо митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. В своем послании схимонах призвал его покаяться.

«Считаю, что Вы экуменист и еретик. И жду от Вас покаяния», — обратился отец Сергий к митрополиту Кириллу. Он заявил, что руководитель Екатеринбургской епархии «предал» народ Урала. В частности, обратил внимание на то, что он называл Екатеринбург «городом бесов».

По мнению скандального клирика, митрополит Кирилл готов «служить любым господам». Схиигумен Сергий припомнил митрополиту слова о том, что он является администратором и политиком. Он также обвинил своего оппонента в расколе.

Ранее на сайте Екатеринбургской епархии появилось открытое письмо митрополита Кирилла. Священнослужитель заявил, что опальный схиигуимен избрал «странный для монаха способ общения — выкладывать в интернет видеоролики, словно он не схимник, а модный блогер». Отец Сергий обвиняется по статье 13.15 «о фейках». В своих роликах он отрицал коронавирус и критиковал руководство РПЦ.

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