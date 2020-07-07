Названа главная выгода России от противостояния США и Китая

Конфликт между Китаем и США может принести как возможности, так и дополнительные риски для России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обострение отношений между США и Китаем может привести к расширению сотрудничества Москвы и Пекина. Россия может укрепить свои позиции в экспорте углеводородов и сельскохозяйственной продукции в КНР.

«Перспективным также представляется привлечение инвестиций из КНР, ухудшение же состояния китайско-американского сотрудничества на гуманитарном направлении создает новые возможности для укрепления российских позиций на рынке образования и для развития сотрудничества в области фундаментальных наук», — пишет РБК, ссылаясь на доклад «Российско-китайский диалог: модель 2020». При этом эксперты полагают, что отношения между Москвой и Пекином не могут строиться исключительно на антиамериканизме. Авторы считают, что это сотрудничество должно быть выгодно обеим сторонам.

В докладе отмечается, что конфликт между Китаем и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе создает дополнительные риски для России. По мнению авторов, для России это невыгодно, так как Москва не может сыграть активную роль в смягчении или в предотвращении этой конфронтации. Американцы, в свою очередь, будут стремиться укрепить отношения с Индией, а Россия, как и Китай, не заинтересована в индийско-американском сближении, поскольку это будет создавать проблемы для российско-индийских отношений, предупреждают авторы.

Ранее сообщалось, что республиканцы Палаты представителей конгресса США предложили ужесточить санкции против России, Ирана и Китая, передает телеканал 360. В разговоре с URA.RU американист, политолог Малек Дудаков высказал мнение, что противостояние с Россией в США ушло на второй план. По его словам, в Вашингтоне расценивают Китай как угрозу номер один.

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