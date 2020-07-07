В Крыму экстренно приземлился самолет из Екатеринбурга

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По данным telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», причиной экстренной посадки стал отказ электроники в кабине пилота. В Международном аэропорту Симферополя не ответили на звонок корреспондента URA.RU

«На борту самолета Boeing 747 около 200 человек», — пишет «Интерфакс», ссылаясь на собственный источник. Инсайдер не смог назвать причину аварийной посадки лайнера.

Пассажирский лайнер Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе. Самолет выполнял рейс из Екатеринбурга.

На борту находились около 200 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

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