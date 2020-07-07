В Крыму экстренно приземлился самолет из Екатеринбурга

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, мониторы, салон самолета, пассажирский самолет, авиакомпания, самолет, авиакресла, борт самолета, авиаперевозки, место в самолете
На борту находились около 200 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пассажирский лайнер Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе. Самолет выполнял рейс из Екатеринбурга.

«На борту самолета Boeing 747 около 200 человек», — пишет «Интерфакс», ссылаясь на собственный источник. Инсайдер не смог назвать причину аварийной посадки лайнера.

По данным telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», причиной экстренной посадки стал отказ электроники в кабине пилота. В Международном аэропорту Симферополя не ответили на звонок корреспондента URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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