Михаил Ефремов намеренно не совершал преступление, говорит его адвокат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова — Эльман Пашаев — пообщался с ведущей программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольгой Скабеевой. Во время беседы, помимо прочего, он заявил, что актер «умышленно не совершал» вменяемое ему преступление.

«Ефремов умышленно данное преступление не совершил, вот о чем идет речь. Ефремов очень сильно переживает по этому поводу. Я ему говорил, убеждал, что мы вину всегда признать успеем. Дайте сейчас работать адвокату», — заявил Пашаев, после чего подчеркнул, что он является одним из самых высооплачиваемых адвокатов, что работает на результат, а не на публику, и не играет с чувствами людей.

При этом адвокат на вопрос, признает ли он, что Ефремов был за рулем, ответил: «частично». По его словам, в деле есть «есть много нюансов, все доказательства идут в копилку».

Михаил Ефремов, напомним, совершил ДТП 8 июня в центре Москвы. В состоянии опьянения он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого погиб. Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа. Позднее он записал видеообращение, в котором раскаивался и предлагал семье погибшего помощь. Его адвокат Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновности.

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