07 июля 2020
06 июля 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 8 июля. Дольщики записали обращение к губернатору, одну из партий не допустили до выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная больница №3. Челябинск, минздрав, дезинфекция, медицина, врач, дезинфицирующая кабина
В областной больнице №3 установили дезинфицирующие кабины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Непарламентскую партию не допустили до выборов, дольщики записали обращение к губернатору, в больнице установили дезинфицирующие кабины, в Челябинске арестован адвокат. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 8 июля в — обзоре URA.RU:

Одну из партий сняли с выборов в законодательное собрание

  • Партию «Общенародный союз» не допустили для участия в выборах в Законодательное собрание Челябинской области.
  • По информации источников, причиной решения комиссии стали недочеты в представленных в избирком документах.
  • Прием документов завершился 5 июля. До выборов будут допущены кандидаты от 12 политических объединений.

Обманутые дольщики записали видеообращение к губернатору

  • В Челябинске обманутые дольщики домов в Парковом микрорайоне записали видеообращение губернатору Алексею Текслеру.
  • Они возмущены проблемой недостроенного жилья и убеждены, что министр строительства Виктор Тупикин и ответственный за эту сферу вице-губернатор Сергей Шаль «работают только с пинка» руководителя области.

В областной больнице №3 установили дезинфицирующие кабины

  • Мощные дезинфицирующие аппараты установили в урологическом отделении третьей областной больницы. Они «убивают» вирус COVID-19 за пять секунд.
  • Систему подачи антисептика разработали специально для врачей, которые работают в «красной зоне». Дезинфицирующее средство полностью растворяется и не оставляет следов на одежде.

В Челябинске за мошенничество арестован адвокат

  • Челябинского адвоката Артема Черногорлова задержали после допроса в Следственном управлении СК РФ по области.
  • Его подозревают в крупном мошенничестве. Суд арестовал адвоката на два месяца.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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