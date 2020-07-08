В областной больнице №3 установили дезинфицирующие кабины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Непарламентскую партию не допустили до выборов, дольщики записали обращение к губернатору, в больнице установили дезинфицирующие кабины, в Челябинске арестован адвокат. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 8 июля в — обзоре URA.RU:

Одну из партий сняли с выборов в законодательное собрание

Партию «Общенародный союз» не допустили для участия в выборах в Законодательное собрание Челябинской области.

По информации источников, причиной решения комиссии стали недочеты в представленных в избирком документах.

Прием документов завершился 5 июля. До выборов будут допущены кандидаты от 12 политических объединений.

Обманутые дольщики записали видеообращение к губернатору

В Челябинске обманутые дольщики домов в Парковом микрорайоне записали видеообращение губернатору Алексею Текслеру.

Они возмущены проблемой недостроенного жилья и убеждены, что министр строительства Виктор Тупикин и ответственный за эту сферу вице-губернатор Сергей Шаль «работают только с пинка» руководителя области.

В областной больнице №3 установили дезинфицирующие кабины

Мощные дезинфицирующие аппараты установили в урологическом отделении третьей областной больницы. Они «убивают» вирус COVID-19 за пять секунд.

Систему подачи антисептика разработали специально для врачей, которые работают в «красной зоне». Дезинфицирующее средство полностью растворяется и не оставляет следов на одежде.

В Челябинске за мошенничество арестован адвокат

Челябинского адвоката Артема Черногорлова задержали после допроса в Следственном управлении СК РФ по области.

Его подозревают в крупном мошенничестве. Суд арестовал адвоката на два месяца.