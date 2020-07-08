В областной больнице №3 установили дезинфицирующие кабины
Непарламентскую партию не допустили до выборов, дольщики записали обращение к губернатору, в больнице установили дезинфицирующие кабины, в Челябинске арестован адвокат. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 8 июля в — обзоре URA.RU:
Одну из партий сняли с выборов в законодательное собрание
- Партию «Общенародный союз» не допустили для участия в выборах в Законодательное собрание Челябинской области.
- По информации источников, причиной решения комиссии стали недочеты в представленных в избирком документах.
- Прием документов завершился 5 июля. До выборов будут допущены кандидаты от 12 политических объединений.
Обманутые дольщики записали видеообращение к губернатору
- В Челябинске обманутые дольщики домов в Парковом микрорайоне записали видеообращение губернатору Алексею Текслеру.
- Они возмущены проблемой недостроенного жилья и убеждены, что министр строительства Виктор Тупикин и ответственный за эту сферу вице-губернатор Сергей Шаль «работают только с пинка» руководителя области.
В областной больнице №3 установили дезинфицирующие кабины
- Мощные дезинфицирующие аппараты установили в урологическом отделении третьей областной больницы. Они «убивают» вирус COVID-19 за пять секунд.
- Систему подачи антисептика разработали специально для врачей, которые работают в «красной зоне». Дезинфицирующее средство полностью растворяется и не оставляет следов на одежде.
В Челябинске за мошенничество арестован адвокат
- Челябинского адвоката Артема Черногорлова задержали после допроса в Следственном управлении СК РФ по области.
- Его подозревают в крупном мошенничестве. Суд арестовал адвоката на два месяца.
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