С выборов в челябинское заксобрание сняли одну партию

Председатель облизбиркома Сергей Обертас констатировал недочеты в партийных документах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Партию «Общенародный союз» не допустили для участия в выборах в Заксобрание Челябинской области. Об этом 7 июля сообщил URA.RU один из участников заседания в облизбиркоме.

«Предполагалось, что партийный список для голосования на выборах 13 сентября будет зарегистрирован, как и для других 12 партий. Однако этого не произошло, в регистрации было отказано», — пояснил собеседник. Получить оперативный комментарий в облизбиркоме не удалось. В момент подготовки новости там продолжалось заседание. По информации URA.RU, причиной решения комиссии стали недочеты в представленных «Общенародным союзом» документах.

Прием документов завершился 5 июля. С учетом того, что от участия в кампании по собственной инициативе отказалась партия «Возрождение аграрной России», на выборы будут допущены 12 политических сил. Это «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, Партия Роста, Партия пенсионеров, «Зеленая альтернатива», «Коммунисты России», «Яблоко», «Родина», «Возрождение России» и партия Захара Прилепина «За Правду».

Списки «ЕР» возглавил губернатор Алексей Текслер, списки КПРФ — секретарь обкома Игорь Егоров, «Справедливой России» — депутат Госдумы Валерий Гартунг, ЛДПР — лидер партии Владимир Жириновский. В Партии Роста во главе списков бизнес-омбудсмен Борис Титов, у «Коммунистов России» — Максим Сурайкин, у партии «За правду» — писатель Захар Прилепин. Список «Яблока» вместо общеобластной тройки кандидатов открывает лишь глава регионального отделения Ярослав Щербаков.

Выборы пройдут 13 сентября. Южноуральцам предстоит выбрать 60 депутатов, их них половину по партийным спискам.