В России вырастут тарифы на мобильную связь

С марта по май операторы потеряли из-за пандемии около 30 млрд рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По итогам первого полугодия 2020 года средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России увеличилась на 8%. Таким образом ряд российских операторов компенсировали выпадающую выручку из-за карантинных мер во время пандемии коронавируса. Аналитики прогнозируют резкий рост цен и во втором полугодии.

«Во втором полугодии следует ожидать как минимум стагнации доходов населения и в то же время дальнейшего повышения тарифов на связь в среднем на 14%», — рассказал « Коммерсанту » руководитель Content Review Сергей Половников. Он уточнил, что повышение тарифов связано с возмещением убытков. С марта по май они потеряли из-за пандемии около 30 млрд рублей.

При этом, несмотря на подорожание, индекс доступности связи, который рассчитывает Content Review, почти не изменился и составил 6,5 (рассчитывается по соотношению среднего тарифа на мобильную связь и среднего дохода населения по данным Росстата за последние полгода). В число регионов с самой доступной связью вошел один уральский регион — ХМАО. В списке также Сахалинская, Ярославская и Магаданская областии и Москва. Наименее доступна связь в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Калмыкии.

Ранее сообщалось, что россиян в ближайшее время ожидает резкий рост цен на мобильную связь и интернет. Отмечалось, что услуги операторов связи могут стать дороже до 15%.

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