Михаил Ефремов попросил свою подругу Татьяну Беркович поехать в больницу к пострадавшему Сергею Захарову Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Подруга актера Михаила Ефремова ресторатор Татьяна Беркович рассказала о том, что происходило в первые минуты после аварии. Она одна из первых прибыла на место смертельного ДТП.

«Я до сих пор до конца не понимаю, что произошло. Увидела Мишу в полицейской машине, он сидел на заднем сиденье. Подошла и спросила у него: „Ты как?“ И увидела у него такой ужас на лице. Это был человек, который только что получил дубиной по голове», — сказала Беркович в интервью StarHit.

По ее словам, Ефремов поинтересовался у нее, что случилось с пострадавшим Сергеем Захаровым, и попросил, чтобы она поехала к нему в больницу, где ресторатор провела всю ночь. Она добавила, что никто не думал, что Захаров умрет. За свой поступок Ефремов будет корить себя до конца жизни, уверена Беркович.

Михаил Ефремов совершил ДТП 8 июня в центре Москвы. В состоянии опьянения он начал выезжать на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии погиб водитель машины, в которую врезался актер. Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа, отмечает «Утро.ру». Позднее он записал видеообращение, в котором раскаивался и предлагал семье погибшего всяческую помощь. Защитник артиста Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновности в смертельном ДТП.

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