В двух регионах Урала ввели ограничение на трассах из-за жары

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Контролировать процесс будут представители подрядных организаций и ГИБДД. Также им поручили организовать пролив проезжей части.

8 июля с 14:00 до 22:00 ограничения будут действовать на трассах:

«Вводится временное ограничение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов по специальным разрешениям, на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей», — рассказали в учреждении. Ограничения ввели из-за температуры воздуха, которая по прогнозу прогреется до 36 градусов тепла.

Из-за жары для водителей грузовиков 8 июля ввели ограничения на трассах Курганской и Челябинской областей. Об этом сообщили представители ФКУ Упрдор «Южный Урал».

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