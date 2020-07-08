В двух регионах Урала ввели ограничение на трассах из-за жары

Из-за жары для водителей грузовиков 8 июля ввели ограничения на трассах Курганской и Челябинской областей. Об этом сообщили представители ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«Вводится временное ограничение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов по специальным разрешениям, на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей», — рассказали в учреждении. Ограничения ввели из-за температуры воздуха, которая по прогнозу прогреется до 36 градусов тепла.
8 июля с 14:00 до 22:00 ограничения будут действовать на трассах:
- М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, на участке км 11+400 — 130+169
- А-310 (Челябинск — Троицк) на участке км 16+270 — км 146+128;
- Р-254 «Иртыш» на участке км 12+960 — км 55+450 в Челябинской области и на участке км 55+450 — 465+331 в Курганской области, а также на участке км 0+000 — км 91+000 (подъезд к Тюмени);
- Р-354 на участке 125+000 — 356+000 (Екатеринбург-Шадринск-Курган).
Контролировать процесс будут представители подрядных организаций и ГИБДД. Также им поручили организовать пролив проезжей части.
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