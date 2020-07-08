В двух регионах Урала ввели ограничение на трассах из-за жары

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Дороги. Курган, фура, скорость, лето, трасса, автомобильный транспорт, грузовые перевозки, дальнобой
Ограничения ввели для грузовиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за жары для водителей грузовиков 8 июля ввели ограничения на трассах Курганской и Челябинской областей. Об этом сообщили представители ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Вводится временное ограничение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов по специальным разрешениям, на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей», — рассказали в учреждении. Ограничения ввели из-за температуры воздуха, которая по прогнозу прогреется до 36 градусов тепла.

8 июля с 14:00 до 22:00 ограничения будут действовать на трассах:

  • М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, на участке км 11+400 — 130+169
  • А-310 (Челябинск — Троицк) на участке км 16+270 — км 146+128;
  • Р-254 «Иртыш» на участке км 12+960 — км 55+450 в Челябинской области и на участке км 55+450 — 465+331 в Курганской области, а также на участке км 0+000 — км 91+000 (подъезд к Тюмени);
  • Р-354 на участке 125+000 — 356+000 (Екатеринбург-Шадринск-Курган).

Контролировать процесс будут представители подрядных организаций и ГИБДД. Также им поручили организовать пролив проезжей части.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Общество Технологии
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...