07 июля 2020
06 июля 2020

В Тюменской области пошел спад заболеваемости коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время нерабочих дней, объявленных в связи с карантином по коронавирусу, пятый день. Пермь , маска, автобус, салон автобуса, пассажир в автобусе, пассажир в маске
В общественном транспорте тюменцы теперь обязаны использовать маски Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Тюменской области выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

«Тюменская область — 75 [новых заболевших]», — приводится в сообщении. Это на три человека меньше, чем накануне, 7 июля. Небольшой спад заболеваемости в регионе наблюдается уже третьи сутки, до этого неделю число заражений стабильно росло. Пока коэффициент заражения остается на уровне 1,08. Для полного снятия ограничений по коронавирусу показатель должен составлять как минимум 0,8.

Всего в Тюменской области с начала пандемии коронавирусом заразились 3713 человек. По данным оперативного штаба региона на 7 июля, восемь болеющих коронавирусом пациентов находится на ИВЛ. В обсерваторах наблюдаются 67 человек, еще 1366 остаются под медицинским наблюдением.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе введены новые меры по противодействию коронавирусу — с 8 июля тюменцы будут обязаны надевать маски в общественном транспорте.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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