В общественном транспорте тюменцы теперь обязаны использовать маски Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Тюменской области выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

«Тюменская область — 75 [новых заболевших]», — приводится в сообщении. Это на три человека меньше, чем накануне, 7 июля. Небольшой спад заболеваемости в регионе наблюдается уже третьи сутки, до этого неделю число заражений стабильно росло. Пока коэффициент заражения остается на уровне 1,08. Для полного снятия ограничений по коронавирусу показатель должен составлять как минимум 0,8.

Всего в Тюменской области с начала пандемии коронавирусом заразились 3713 человек. По данным оперативного штаба региона на 7 июля, восемь болеющих коронавирусом пациентов находится на ИВЛ. В обсерваторах наблюдаются 67 человек, еще 1366 остаются под медицинским наблюдением.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе введены новые меры по противодействию коронавирусу — с 8 июля тюменцы будут обязаны надевать маски в общественном транспорте.