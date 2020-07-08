Михаил Савченко рано забрал заявление об отставке по собственному желанию Пресс-служба администрации Верхней Салды

Над мэром Верхней Салды Михаилом Савченко продолжают сгущаться тучи: судя по всему, руководство градообразующего предприятия «ВСМПО-Ависма» (входит в корпорацию «Ростех») не видит его в этой должности. Причина — коррупция.

Как сообщили URA.RU два источника, близкие руководству корпорации и муниципалитета, Савченко, а также председателя гордумы Игоря Гуреева вычеркнули из списков участников встречи с управленческим активом города, которую проводил зампред совета директоров и один из совладельцев «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков.

Вычеркнули из списков даже ряд депутатов гордумы, ориентированных на Савченко. При этом на мероприятие пригласили не только начальников цехов завода, но и руководителей городских предприятий, школ и т. д. Служба безопасности «ВСМПО-Ависма» пропускала гостей по паспортам. На самой встрече, по словам собеседников агентства, Михаил Шелков обронил фразу о том, что мэр погряз в коррупции.

Как писало URA.RU, на отставке Михаила Савченко настаивает городская прокуратура. В декларации о доходах градоначальник забыл указать 1,4 миллиона рублей дохода от продажи машины и дачного дома. Кроме того, мэр не пресек конфликт интересов, когда его зам по финансам Ирина Колпакова взялась исполнять обязанности советника топ-менеджера «ВСМПО». Верхнесалдинцы утверждают, что перечень претензий на самом деле длиннее, но силовикам пока удалось зацепиться только за эти два пункта.

Савченко написал заявление об увольнении по семейным обстоятельствам, которое должна была рассмотреть городская дума. Однако попытку к бегству пресек вице-губернатор Сергей Бидонько: он встретился с главой Верхней Салды и убедил забрать заявление. «Мы хотим, чтобы он продолжал работать, если не будет выявлено серьезных нарушений. Принимать решение, конечно, депутатам», — прокомментировал Сергей Бидонько.

При этом фракция ЕР в гордуме дважды сорвала кворум заседания, на котором должен был рассматриваться вопрос об увольнении Савченко. Повторную попытку собрать думцев для рассмотрения представления прокуратуры совершат 10 июля. На том же заседании народные избранники готовятся внести изменения в Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. Вишенкой на торте станут поправки в положение о ежегодном отчете мэра: парламентарии намерены приостановить действие пунктов, которые обязую главу города отчитаться перед думой о работе за прошлый год не позднее апреля текущего. Накануне, 9 июля в 16.00 пройдет совместное заседание депутатских комиссий.

Михаил Савченко подтвердил URA.RU, что во встрече с ВСМПО участия не принимал. Что касается грядущего заседания гордумы, подчеркнул градоначальник, он уже дал все пояснения депутатам и готов принять любое их решение.